„Saan öelda, et nendes dokumentides on viide riigisaladusele ligipääsule. Kuna see teema on nii ebaselge, on meil vaja näha rohkem dokumente, kui riigiasutused meile siiani väljastanud on,” ütles riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees Katri Raik.

„Louis Freeh’ meeskonnas on inimene, kellel on riigisaladuse luba,” kinnitas tiimile lepinguga kohustuse seadmist Lextali vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik, kes on Freeh’ büroo Eesti-poolne koostööpartner.

Miks see nõue seal on, valitsuses arutatud lepingu mustandiga tutvunud isikute sõnul Freeh’ büroole antud ülesannetest ei selgu. Küll aga annaks riigisaladuste luba Freeh’ büroole võimaluse ligi pääseda Eestis käimasolevate rahapesu-uurimiste materjalidele. Samuti näiteks finantsinspektsiooni või rahapesu andmebüroo kogutud salajasele infole, mis ei ole konkreetsete menetluste osa.