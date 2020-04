Tallinna tehnikaülikooli teoreetilise ja statistilise füüsika professor Jaan Kalda prognoosib, et kui praegune trend jätkub, siis reegel on: iga kümne päeva tagant toimub haigete kahekordistumine.

„Kuni eilseni klappis surmade tegelik arv antud prognoosiga päris hästi, aga tänane (eilne – toim) arv on oodatust märksa suurem. See veel ei tähenda, et mudel on vale, sest väikeste arvude puhul on võimalikud päris suured juhuslikud fluktuatsioonid ja eilse suure surnute arvu võib lihtsalt kanda halbade asjaolude kokkulangemise kaela,” selgitab professor.

Kui seni on viirus enim just kanda kinnitanud ja levinud Saaremaal, siis Kalda sõnul tasub silma hoida ka Ida-Virumaal, kus praegu veel väga palju haigestunuid pole, kuid nende kasvutempo on ülejäänud Eesti koroonasse nakatunute kasvust kiirem.