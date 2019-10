Geenivaramu ei saanud eetikanõukogu puudumise tõttu pool aastat ühtki uut projekti alustada

Geenivaramu tööd hakkas takistama eetikanõukogu puudumine, see omakorda seisis ühe määruse taga. Määrust hakati sotsiaalministeeriumis koostama juba möödunud aasta lõpus, kuid valmis see alles tänavu suvel. Siis langes ministeeriumidevahelise kooskõlastusringi aeg puhkuste perioodile, seejärel oodati veel eri ülikoolide seisukohti. Möödunud nädalal katkes Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri kannatus ja ta saatis peaminister Jüri Ratasele ja sotsiaalminister Tanel Kiigele pahase kirja, mis sai pühapäeva õhtul veebimeedias palju tähelepanu, kuid jättis paljud küsimused vastuseta. Mis siis õieti selle eetikanõukogu tõttu tegemata jäi ja – tavapärane lemmikküsimus – kes on süüdi?