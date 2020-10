Valitsust nõustava teadusnõukoja juht, professor Irja Lutsar ütleb tänast rekordilist koroonapositiivsete arvu kommenteerides, et tema jaoks on veelgi tähtsam positiivsete koroonatestide arv. Ja ka see liigub üha ülespoole, mis Lutsari sõnul võib tähendada, et testitakse liiga vähe. Epidemioloog ütleb intervjuus ka seda, kas hooldekodud tuleks nüüd uuesti sulgeda ning mida tuleks praegu inimestel jälgida oma igapäevakäitumises.