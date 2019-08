Haanjalased – kas avastamata põlisrahvas?

Möödunud aastal märkis kultuuriministeerium kirjavahetuses FSC metsamajandamise standardi töörühmaga, et Eestis ei ole põlisrahvaid. „Põlisrahvas peab selgelt eristuma teisest, neid koloniseerinud, okupeerinud või riigis valitsevast rahvast. Eesti on vaba ja iseseisev riik mitmekesise kultuuri ja paljurahvuselise elanikkonnaga, kelle õigused ja põhivabadused on kõik võrdselt tagatud,” seisis kirjas. Paari kuu pärast potsatas ministeeriumi kirjakasti pöördumine Haanjameeste nõukoja esindajalt, Haanimaa põlidsõ rahva kirotajalt Vodi Alvarilt*. Haanimehed andsid ministeeriumile teada, et kuivõrd nemad on Haanjamaal elanud nii kaua, kui mäletavad, tuleks neid lugeda ka põlisrahvaks.