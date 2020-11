Enamik inimesi ilmselt ei teagi, kui suur summa tuleks välja käia, kui kallale tuleb näiteks kõrvapõletik, gripp või mõni muu levinud tervisehäda. Haigekassa analüütika osakonna andmeanalüütik Mait Raag on selle nüüd välja arvutanud.

Varsti jõuab kätte talv, mis ähvardab libedusega – igal tänavanurgal on oht kukkuda ja mõni luu murda. Ülemöödunud aastal murdis näiteks käe-, küünarvarre- või õlavarreluu kokku 7076 inimest. Keskmiselt läks sellise vigastuse ravimine maksma 456 eurot. See tähendab, et kui tänaval libastunul poleks ravikindlustust ja ta teeniks mediaanpalka (viimastel andmetel 909 eurot netotasuna), peaks ta ravi eest maksma poole oma ühe kuu sissetulekust.