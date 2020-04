Haiglad valmistuvad otsustama, kellele anda hapnikumaske ja kellele mitte

USA Alabama osariik andis märtsi lõpus juhise, et kriisiolukorras ja piiratud ressurssidega on kehvad kandidaadid hapnikumaskidele näiteks Downi sündroomiga, autismiga või tsebraalparalüüsiga inimesed. Walesis saatis Llynfi perearstikeskus hiljaaegu osale patsientidest kirja, milles palus kirjutada alla paberile, et kui nad peaksid nakatuma koroonaviirusesse ja nende tervislik seisund halveneb, ei kutsutaks neile hädaabi. Eesti nõnda radikaalset lähenemist ei võta, kuid kellele pakkuda haiglaravi ja kellele mitte, võib olla vaja otsustada ka siin. Seepärast töötasid haiglad välja ühtsed põhimõtted.