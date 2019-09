Halb õnn või hoolimatus? Riiklik kontroll käsutab ATKO busse ränkade tehnovigade pärast tee äärde

Tänavu 20. veebruaril kontrollis maanteeameti ja politsei ühisreid Harjumaal ATKO sinist nn pilvebussi numbriga 191 BHX. Maanteekontrollil on piiratud võimalused, lähtutakse vaid sellest, mis on silmaga näha. Näha oli aga piisavalt, et tuvastada oluline viga (bussil oli nõuetele mittevastav liikumisandur, vt lähemalt kõrvallugu) ja suunata buss jalamaid erakorralisele ülevaatusele. Sõitjad pidid bussist lahkuma ja buss tohtis edasi sõita üksnes selleks, et ülevaatusele minna.

Maanteeameti andmebaas näitab, et kaks päeva hiljem, 22. veebruaril oligi buss ülevaatusel, kuid ei saanud sealt läbi, sest piduritega olid pahad lood: ühe ratta pidurdusjõud erines teise sama telje ratta pidurdusjõust üle kolmandiku võrra. Maakeeles: pidurdades kaldub buss sirgjoonest kõrvale ja hakkab vänderdama. „Esimene parem pidur nõrk,” kirjutati TÜV punktis märkustesse. Päev hiljem oli 191 BHX uuel katsel. Seekord olid pidurid korras ja buss läbis ülevaatuse.

Asjaolu, et ATKO saatis eeldatavasti juhile tuntavalt halvas seisus piduriga bussi liinile, on vaid üks kummaline aspekt.