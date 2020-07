„Need, kes kandideerisid ja keda koondatakse, pruugivad küll kibestunud olla,” kommenteerib haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kantsler Mart Laidmets vastloodava haridusameti uue juhi Ulla Ilissoni palkamist.

Probleem pole seekord kõrges palgas, kuigi kantsler argumenteerib piisava põhjalikkusega ka selle tagamaid. Ministeeriumis on kostnud nurinat, kuna Ilisson ei võitnud konkursi puhta lehena, vaid toimetas haridusameti ülesehitamisega juba enne ametisse kandideerimist.

„Polnud saladus, et Ulla tegeles nõunikuna,” kommenteerib Laidmets. „Sain isegi vihjeid, et kas nii on õige,” lisab ta.