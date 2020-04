Haridusministeeriumist skandaaliga pühitud Tea Varrak on kopsakal riigipalgal tagasi

Ülemöödunud sügisel jõudis haridusministeeriumi ametnikkond keemispunkti. Minister Mailis Repsi määratud kantsleri Tea Varraku konfliktse tööstiili tõttu olid lühikese aja jooksul vahetunud kõik asekantslerid ja suur osa muid juhttöötajaid.

Rahulolematus jõudis enneolematule tasemele, nii et ametnikud rääkisid avalikult, kuidas tema alluvuses on vastik töötada, ning tõid selle põhjuseks Varraku juhtimisprobleemi. Asi päädis sellega, et Reps oli sunnitud rahu taastamiseks kantsleri välja vahetama.

Kuid nüüd selgub, et ebasobivast juhtimisstiilist tekkinud suur skandaal ei ole takistanud Varrakul jälle kõrgele ministeeriumi töökohale astuda.