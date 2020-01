Haridusspetsialistid: et olla PISA testis edukad 20 aasta pärast, tuleb valmistuda sisserändajate õpetamiseks ning õpetajate puuduseks

Eesti praeguse PISA testide edu taga on 90ndate alguses langetatud julge otsused õppekavade radikaalseks muutmiseks. Mida ja kui palju muuta nüüd, et olla edukas 20 aasta pärast?