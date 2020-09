Eesti Päevaleht kirjutas sel nädalal pikalt kestvast ja vägagi teravast vastuolust kahe Eesti suurema kohtumaja vahel. Ühelt poolt näeb riigikohus ja selle esimees, et Harju maakohus on liiga suur, tööga ülekoormatud. Teiselt poolt aga kardetakse Tallinnas, et kohtute reformimõtete sildi all võidakse hoopis imelikke võimumänge mängida, jõud kohtutes koguneb teatud gruppide kätte, kes saavad liiga mõjukaks. Sellise arenguga rahulolematud kohtunikud lülitatakse olulistelt kohtadelt välja, väidetavalt lojaalsemad saavad tuule tiibadesse.

Üheks näiteks sellest on peetud endist Viru maakohtu kohtunikku Heili Seppa, kes osales Harju maakohtunikes küsimusi ja solvumist tekitanud justiitsministri järelevalve tegemises. Kohe peale järelevalve lõppu sai Sepp Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi liikmeks. Küsitakse, kas see edutamine oli vastutasu?

Kohtunik Heili Sepp oli valmis kõike pikalt ja põhjalikult seletama.