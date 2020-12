RAB on juhita vahetult enne kriitilise tähtsusega Euroopa auditi algust, täitmata on veel mitu uut ametikohta ja rajamata vajalikud IT-süsteemid. Uuel aastal algab rahvusvaheline Eesti hindamine. Selles põrumine tähendaks, et meid pannakse niinimetatud halli nimekirja, mis omakorda raskendab Eesti ettevõtete ja finantsasutuste rahvusvahelist äritegevust.

„Eesti parim rahapesu tõkestamise spets," ütles konkursi käekäiguga kursis olev inimene selle võitja kohta.