„Leiame, et Eesti maksumaksjad ei pea rahastama homo- ja sooideoloogiat propageerivaid ühinguid,” on kirjas laupäeval kogunenud EKRE volikogu avalduses. Täpsustatakse, et soov pole mitte LGBT ühingut kinni panna, vaid lõpetada seksuaalvähemuste riiklik rahastamine, et kõik „ideoloogilised kodanikuühendused saaksid tegutseda võrdsetel alustel”.

Iroonilisel kombel on EKRE ka ise mittetulundusühing, mis saab riigilt kuus 83 603 eurot toetust. Ehk umbes sama palju kui LGBT ühing terve aasta jooksul.