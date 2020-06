„Kui tehakse 50 000 ettepanekut ühele eelnõule, näitab see, et puudub igasugune soov diskusiooniks, konstruktiivseks aruteluks. Eesmärk on sisutute ettepanekutega torpedeerida riigikogu töö. Parlament peaks neid 50 000-t ettepanekut menetlema vähemalt poolteist aastat ja ei saaks tegeleda ühegi muu olulise küsimusega,“ pahandas Henn Põlluaas.