Hiina minister ja Saksamaa suurkorporatsioon ei soovinud Kingoga kohtuda

Maailma mõjukamad suurriigid ja korporatsioonid ei võtnud nüüd juba endist Eesti väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrit tõsiselt. Kui varem on olnud sellekohaseid sahinaid, siis nüüd andsid sellele väitele alust kaks hoiatavat signaali. Loodetakse, et uus minister on pädevam ja viib Eesti oma valdkonnas taas tõsiseltvõetavate riikide hulka.

Möödunud nädala lõpus Eestis visiidil olnud Hiina kultuuri- ja turismiminister Luo Shugang ei kohtunud eksminister Kert Kingoga, kelle üks vastutusvaldkond oli muu hulgas just turismi arendamine ja koordineerimine. Väidetavalt ei soovinud enda korraldataval seminaril Kingot näha ka üks maailma suurimaid korporatsioone Deutsche Telekom.

Delfi ja Eesti Päevaleht saatsid juba reedel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse (MKM) küsimused, sest kuna Kingo puhul oli muu hulgas tegu ka turismiministriga, siis olevat Hiina pool uurinud võimalust Kingoga kohtuda.