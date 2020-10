On teada, et kevadise koroonalaine ajal, kui nõudlus hüppeliselt suurenes, ajasid kaupmehed kaitsevahendite hinnad lakke. Kuid selgub, et eri riikide valitsusi on koheldud üpris erinevalt. Iseäranis nukralt on läinud Eestil. Näiteks Läti riigiasutused said maske keskmiselt kaks korda odavamalt kui siinsed.