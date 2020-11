Jüri Ratase valitsuse mõjukad EKRE ministrid Mart ja Martin Helme arvavad, et pole küsimustki: USA-s võltsiti valimisi ja president Joe Biden on korruptant. Viimastel päevadel on valimiste ausustele pidanud vastama USA ametivõimud ja mitmed väljaanded - nii demokraatlikud kui vabariiklikud - et jutud võltsimistest ei vasta tõele. Ka peaminister Ratas reageeris Helmete sõnavõtule, nimetades süüdistusi absurdseteks ja kommenteeris, et USA-s toimuva "ebaviisakas arvustamine pealiskaudse info ja valeuudiste pinnalt ei ole Eesti Vabariigi ministritele kohane."