Ta sõnas, et on korduvalt välisministeeriumisse kirjutanud, kuid mingit juhist ega abi koju tulemiseks pole pakutud. „Palutakse ainult võtta ühendust lennufirmaga, kes aga jääb meile täiesti kättesaamatuks,” lisas ta.

„Eestis olev pere ja sõbrad lohutasid lausega, et Jüri Ratas on lubanud, et kõik eestlased saavad koju. See tundub nüüdseks paar päeva hiljem juba täiesti mõttetu lubadus,” ütles koos kahe kaaslasega Malaisiasse Langkawi saarele lõksu jäänud Maria (nimi muudetud).

Keeniasse jäädes tekib rahaprobleem, kuid sellessegi suhtus King positiivselt ja ütles, et tuleb elada säästlikult. „Hostel, kus töötan, on vastutulelik ja nad ütlesid, et võin ilma rahata siin elada nii kaua kui vaja. Juhul muidugi, kui neid ei sunnita asutust sulgema ja turiste välja ajama,” lisas ta.

See-eest abistas teda Eesti Keenia-aukonsul Kadri Humal Ayal, kes soovitas paigale jääda. „Vastasel juhul võin kuhugi vahepealsesse riiki kinni jääda, mis on kõige halvem variant,” lausus noormees. Ta loodab, et otsus paika jääda oli õige ja lähinädalatel paistab ka mingi lahendus.

Ta on otsustanud jääda mõneks kuuks Keeniasse. Esialgu uuris King välisministeeriumilt, kuidas ja millal üldse oleks võimalik Eestisse naasta. „Vastuseks sain praktiliselt sisutühja copy-paste -kirja, kus on öeldud, et Euroopas ringi liikumine raskendatud ja et 17. märtsist kehtestatakse kõigile väljamaalt saabujatele isolatsioon. Suhteliselt mittemidagiütlev vastus,” ütles King.

Maria sõnutsi alustas ta kahenädalast reisi vahetult enne Eestis eriolukorra väljakuulutamist ja kavas oli tagasi pöörduda 25. märtsil. „Ei suuda uskuda, et otsus võeti vastu minuti pealt. Ilmselt teati seda päev-kaks varem või oldi vähemalt selleks valmis. Seega oleks oodanud ka teavitust, et jätke reis ära. Oleksime seda kindlasti teinud,” ütles ta. Nende seltskond on muserdatud ja valmis reisi iga hetk katkestama, kui saaks selgeks, kuidas turvaliselt koju pääseda.

Malaisiasse saabudes said nad lennufirmalt kirja, et kõik lennud tühistatakse, ja tagasi polnud enam võimalik pöörduda. Seltskond võttis ühendust sealse Eesti aukonsuliga, kes kinnitas neile, et kuigi Malaisia pealinnas olid teada mõned viirusjuhtumid, on Langkawi saarel turvaline.

Ähvardavatest pilvedest hoolimata jääb Georg Mirek King Keenia pealinna Mombasasse, sest koju reisimine tundub liiga riskantne. Foto: Georg Mirek King

„Naljakas on see, et kaks nädalat tagasi mõtlesin, et sooviks Aafrikasse kauemaks jääda, ja nüüd justkui sunniviisiliselt see ilmselt juhtubki. Küll aga hoopis muret tekitavamas olustikus.”

Teisalt nimetab King Mombasa olukorda julgustavalt rahulikuks. „Asjad on kiiresti kontrolli alla võetud. Kohe esimesest juhtumist seati piirangud ja käitutakse igat pidi adekvaatsemalt kui Euroopas viirusepuhangu algfaasis,” kirjeldas ta. King ütles, et kuigi Keenias on leitud kolm juhtumit, on poodide turvatöötajad juba mõnda aega kandnud kummikindaid ja pärast turvakontrolli kaetakse poes käijate käed desinfitseerimisvahendiga. Kolm päeva tagasi suleti tema linnaosas ööklubid ja koolid järgmiseks kuuks ajaks ning üle riigi on teatatud, et kirikutes ei soovitata käia ja kogunemisi pidada.

Air Baltic ei teavitanud



Jaak Nirk lendas 7. märtsil Tenerifele. Alles Delfist sai ta teada, et Air Baltic enam Eestisse ei lenda. Lennufirma ega piletimüüja pole teda teavitanud ja neilt tulnud viimane info on, et enne neljapäeva peaks ta pileti meilile saama.

Nirk otsis välisministeeriumist abi ja tal soovitati Novatoursilt uurida, kas nende turiste tagasi tooval lennukil on ruumi. Ei olnud.

Siiski sai Nirk lennu Londoni kaudu Eestisse ja loodab, et Inglismaad lukku ei panda. „Ei oleks uskunud, et asi areneb nädalaga selliseks, et tekivad probleemid koju saamisega,” sõnas Nirk. Tenerifelgi on välja kuulutatud eriolukord. „Kõik kohad peale toidupoe, apteegi ja bensiinijaama on kinni. Tänaval liikuda tohib vaid mõjuval põhjusel, muidu tuleb olla tubane. Mingit paanikat siin ei ole ja poes jagub toitu ning WC-paberit endiselt kõigile soovijatele,” lisas ta väikese naljanoodiga.

On ka õnnelikke