Ida-Virumaa suguvõsa nakatunute hulgas on ka 4- ja 6-aastased lapsed

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul sai nakatumine alguse ühest pereliikmest, kellel oli kontakt COVID-positiivsega. “Tema sai selle mujalt, mitte piirkonnast kohapealt,” ütles ta ja lisas, et kuna tegu on suure pere ja suguvõsaga, suhtlesid nad omavahel enne, kui kõnealune pereliige diagnoosi sai.

Selles suguvõsas on nakatunute hulgas ka 4- ja 6-aastased lapsed. Marje Muusikuse sõnul on lastel kerge palavik ja nende tervislik seisund on juba paremaks läinud. Teised nakatunud perekonnas on valdavalt keskealised, kuid kuna tegu on suure suguvõsaga, on nakatunuid igas vanuserühmas.