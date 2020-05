Eile allkirjastati kagupiiri esimese lõigu ehitamise leping ning kolme aasta pärast peaks Eesti-Läti-Venemaa kolmikpunktist Tserebi külani valmima 23,5-kilomeetrine uus piirilõik. See läheb maksma ligi 20 miljonit eurot ja kopp lüüakse maasse ilmselt alles varasügisel. Nüüdseks on investeeritud veel umbes 25 mln eurot, et maismaapiir projekteerida, rajada katselõigud ning paigaldada maismaale piirimärgid, Peipsi järvele veemärgid ja Narva jõele uued seirepositsioonid.