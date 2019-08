Valitsus ehitab kohustusliku penisoni II samba kaotamisega eelkõige just vähem kindlustatud inimestele tulevikuks tiksuvat vaesuspommi. Kui sotsiaaldemokraatidele meenuks, et just nende poliitilised isad lõid selle kindlustussüsteemi ja sotsiaaldemokraatia seisab üldiselt veel siiski inimeste üldise heaolu eest, siis organiseeriks partei lippude ja ruuporitega meeleavaldusi.