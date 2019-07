Indrek Saar tahab peaministriks: ootan, et see valitsus jõuab enne võimalikult vähe lõhkuda

Sotside liidri valimise järel on erakonna reiting natuke tõusnud ehk oma u 11% toetusega olete Isamaast ette läinud. Kas see on piisav liidrivahetusest saadud tõuge või peaks see olema suurem?



Reitingul on ka teatav psühholoogiline mõju neile, kes seda lähedalt uurivad.

Kõik erakonnad uurivad.



Tegelik mõju on reitingul siis, kui toimuvad valimised ja järgmiste valimisteni on pisut üle kahe aasta aega. Erakondadel on nagu spordis: vormi ajastus on oluline.

Aga arvestades, kust me peame minema hakkama, siis selleks, et jõuda tulemuseni, millega võime rahul olla, on pikk tee käia. Seda tuleb ehitada nii, et see oleks stabiilselt tõusev trend, mitte nii, et viskab ühe uudise peale korraks üles.

Kas teie ambitsioon on saada nelja aasta pärast peaministriks?



Kui ma praegu juhin sotsiaaldemokraate, siis pean ju sellega arvestama. Kui nelja aasta pärast tulevatel valimistel olen sotside esimees ning sotsidel läheb väga hästi – mis ongi meie eesmärk –, pean olema selleks valmis.

Meeldiks teile olla peaminister?



Tahan meie meeskonnaga kujundada sõbralikumat ja hoolivamat Eestit, tagada, et see riik jääb vabaks ja avatud riigiks. Ja seda meeldiks mulle kindlasti teha. Seda saab teha kultuuriministrina, opositsioonierakonna juhina, aga seda saab veel paremini teha peaministrina.