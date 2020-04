Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja laste väärkohtlemise uurimise üksuse juht Reimo Raivet tunneb muret: sotsiaalse distantseerumise ajal on teated laste seksuaalse väärkohtlemise kohta miinimumini kahanenud. „See kuriteoliik pole kusagile kadunud. Seetõttu ongi asi muret tekitav.”

Arve avaldamata ütles Raivet küll, et midagi ikka on menetluses, kuid möönis, et varasemast vähem. Põhjus on proosaline: suur osa laste seksuaalset väärkohtlemist toimub koduseinte vahel. Seda teeb isa, kasuisa, vanaisa, onu või mõni peretuttav.

Kuna lapsedki püsivad koduseinte vahel, on neil keeruline kellelegi muret kurta. Lapsega toimunud muutusi ei saa praegu märgata ka lasteaiaõpetajad, õpetajad, psühholoogid, kooliõed, treenerid, huviringide juhid. Kõik need perevälised inimesed, kes muidu on oma kahtlustest politseile teatanud ja tänu kellele on nii mõnigi laps päästetud.