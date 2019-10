„Inimeste tervisega ei mängita!” Treener vigastas kogemata raskelt 12-aastast neiut

Möödunud nädala teisipäev Harju maakohtus. „Süüdi tunnistada,” teatab kohtunik. Kohtu ees seisab lühikest kasvu õbluke, kuid väga nõtke 23-aastane naine. Talle ei tule otsus üllatusena, sest ta tunnistab ka ise enda süüd.

Naine, nimetame teda Viktoriaks, on kohtu all ebatavalise kuriteo eest – noore lootustandva sportlasena teenis ta ülikooliõpingute kõrval lisaraha lapsi treenides, kuid vigastas treeningu käigus kogemata üht last sedavõrd rängalt, et lapsel on ilmselt jäävad kahjustused. Advokaadid, prokurörid ega ka sporditegelased ei suuda meenutada, et kohus oleks kunagi varem pidanud arutama treeningu käigus ettevaatamatusest raske kehavigastuse tekitamist.