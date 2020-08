Alustan legendaarse koolijuhi Lauri Leesi esitatud küsimusega: „Kes on Ulla Ilisson ja miks ta Swedpangast lahkus? Kas ta lahkus, koondati või taheti temast lihtsalt lahti saada? Huvitav, kas see kõrge KOMISJON (Riigikantselei, Tippjuhtide kompetentsikeskus), kes daami kõrgele ametikohale soovijate hulgast välja valis, talle ka need kolm küsimust esitas?“

Swedbankist lahkumine eelmise aasta lõpus oli minu isiklik ning pikalt kaalutud otsus. Olin pangas erinevatel juhtivatel kohtadel töötanud 14 aastat, neist viimased 3 pangagrupi struktuuris peakorteris Stockholmis, juhtides klienditeenuste kanalite juhtimise ning digiteenuste ja müügi üksuseid. Lahkuminek oli vastastikku lugupidav ning sõbralik ja olen veendunud, et samasuguse vastuse saate ka pangale järelepärimist tehes.