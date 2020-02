Henn Põlluaas: "Kindlasti mulle meeldiks kõnet pidada ja kindlasti, kui ma seda kõnet peaks, siis see oleks kardinaalselt teistsugune, kui tänase presidendi kõne. Sealt puuduks täielikult selline vastandumine ja viha õhutamine ilusate loosungite varjus. Aga kas ma presidendiks tahaks?" "See on sedavõrd väärikas roll, mida peab oskama väärikalt välja kanda. Kahjuks meie tänane president pole selleks võimeline, aga kuidas ma ise seda välja kannaks, seda ma ei oska täna veel öelda."