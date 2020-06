Vahetult pärast juhtunut rääkisid kohalikud Eesti Päevalehele, et ei julge ringi liikuda ja pigem püsivad kodus. Kas nüüd on ka see ärevus vaibunud?

Seda enam ei ole. Tõesti, inimesed julgevad nüüd ringi käia. Algselt oli see hirm tingitud sellest, et oli võimalus, et laskjaid oli kaks ja selgusetu, kas tulistajal oli kaasosalisi või mitte. Täna on selles osas kindlus olemas, et kellelgi ei ole siin suuremat kurja plaani ja sellele tragöödiale ei ole järge oodata. Keegi ei ole ära unustanud, mis poolteist nädalat tagasi toimus, aga kõik saavad aru, et kodus peidus olles ei lähe ka elu edasi.