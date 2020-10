Eile kohtusid keskerakondlased parteikontoris. Mida seal arutati?

Eile oli meil küll korraline koosolek, see polnud seotud praeguse poliitilise olukorraga, aga muidugi jooksvalt käsitlesime seda ka. Aga see polnud hädaolukorra koosolek.

Kas seal selgus, mis meelsus keskerakondlastel praegu on?

Ma arvan, et meelsus peegeldab praegu seda, mis ühiskonnas toimub. Peame tunnistama, et suhtumine ei ole ühine. Meedias on tekkinud päris ühtne foon, aga peame aru saama, et ühiskonnas neid reaktsioone ja arusaamasid on väga erinevaid.

Kindlasti pole vastuvõetav, et meie minister “saadab” kuhugi meie inimesi, kuna ta on nende vastu ebasõbralik. See ei ole õige signaal ühiskonnale. Teisest küljest, ma ei räägi nüüd ministrist ega EKREst, inimestel võivadki olla erinevad arvamused.

Kurb on see, et EKRE teeb karuteene oma valijatele. Sellise käitumisega stigmatiseeritakse konservatiivset maailmavaadet, mis aga ei tähenda, et sa ilmtingimata vihkad kõiki, kes pole traditsioonilisest perekonnast.