Eilses intervjuus ERR-ile nimetasite kogu juhtumi meediakajastust sihikindlaks Aivar Mäe hävitamiseks, mida teeb siis ajakirjandus. Aga kui see on laimukampaania, siis mille eest Aivar Mäe avalikult vabandust palus?

Ta palus vabandust selle eest, et inimeste tundeid on riivatud, et tema suhteliselt lahtine suhtlusstiil kedagi riivas.

Mida ta eitab ja mis on täiesti vale, on see seksuaalse ahistamise väide. Eesti Ekspressi põhiline väide on see, et Aivar Mäe on tegelenud süstemaatiliselt ja pikaajaliselt naiskolleegide seksuaalse ahistamisega, neid alandades ja nendega seksuaalse alatooniga ebasobival viisil käitudes. Seda ta absoluutselt eitab.

Need allikad siis valetasid?