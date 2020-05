Investeerimispettused ja suur narkoäri kohtuvad Tallinnas

Kaks eilses Eesti Päevalehes kirjeldatud investeerimispettuste skeemis osalevat rootslast on juba eelmisest sügisest Rootsis vahi all. Neid süüdistatakse ülisuure amfetamiinikoguse smugeldamises. Nii neil kahel kui ka mitmel teisel sama jõugu vägivaldse minevikuga liikmel on Eestiga tihedad sidemed.