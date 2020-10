Hiljutine uuring (viidi läbi Saaremaa ja Õismäe elanike hulgas - toim) näitas, et 80 protsenti, kel olid tekkinud antikehad ehk ilmselt haiguse läbi põdenud, ei teadnud, et oleksid kevadhooajal üldse mingit respiratoorset haigust põdenud. Neil polnud taolisi haigussümptomeid. See ja mitmed teised uuringud viitavad, et juba kevadel oli päris suur nende isikute protsent, kes ei teadnud, et neil on koroonaviirus. Nii on ka praegu.