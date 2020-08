Tartu kolle sai alguse ööklubist. Umbne ja higist niiske ruum on viiruse levikule mõistagi supertingimus. Kas ööklubidele tuleks jälle kehtestada piirangud?

Kui ööklubidega midagi teha, peab kogu vabariigis tegema, mitte ainult Tartus. Tuleb läbi arutada, kuhu siis need peod lähevad. Ööklubid on väga paljudes riikides olnud haigestumiste ja nakatumiste uute väikeste puhangute allikaks.

Mida te sellega silmas peate, et peab arutama, kuhu peod lähevad? Et noored ei jäta pidutsemata?

Just, seda mõtlesin. Ei näe, et noored ütleks: kolm-neli aastat ei pidutse üldse. Ja varem ma ei näe sellele lõppu tulevat. Viirusega on Eestis kõige rohkem 2% elanikkonnast kokku puutunud, 98% on veel vastuvõtlik. Nakatumine maailmas on maksimaalselt 10% piires. Vaktsiiniuuringud alles algasid, primaarne lõpptulem võib tulla aasta pärast. Võimalik on, et mingil tingimusel lastakse vaktsiinid turule varem, aga ainult siis, kui nad väga hästi töötavad. Aga me ei tea seda.

Kolm-neli aastat läheb aega, kuniks vaktsiin massidesse jõuab?

Jah, kui ta hästi töötab, võib vaktsiin alles kolme-nelja aasta jooksul massidesse jõuda. Me ei tea, kas need vaktsiinid, mida praegu uuritakse, on efektiivsed.