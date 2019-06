Isamaa on närviline: võimuliidu Suured Peetrid söövad toetuse ära

Viimastel nädalatel on Isamaa poliitikud vaadanud poliittandril toimuvat murelikult. Olgu see alkoholiaktsiisi langetamine, ESM-i küsimus või kliimapoliitika, kõigis suurtes vaidlustes on punktid endale võtnud võimuliidu suuremad partnerid – EKRE ja Keskerakond – või on verbaalne madin keskendunud nende kahe vahele.

Isamaad pole näha olnud. Ühelt poolt on muidugi tore nentida, et Isamaa ei tee Eesti tuppa poriseid jalajälgi. Teisalt tõmbab see vaikselt närve pingumale, sest kui erakond pole arutelude keskmes, siis kaob ta pildilt.