Isehakanud detektiivid seavad lastega seotud uurimise ohtu

Lapsevanemad on hakanud kehastuma menetlejateks, arvates, et aitavad sellega politseid. Pole sugugi harvad juhtumid, kus vanem või lähedane on seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral hakanud last ise üle kuulama, teda pildistama, vestlust salvestama või filmima. Enda arvates teevad nad head, mõeldes, et see on tõend, mida uurijale esitada. Kuid see hoopis raskendab edasist uurimist või ärakuulamist lastemajas. Veel hullem, selline isetegevus võib kõik hoopis rikkuda. „Mida noorem on laps, keda vanem „üle kuulab”, seda suurem on ka oht rikkuda politsei uurimist,” nentis lastemaja peaspetsialist Kai Hallik.

„Meie jaoks on vanematepoolne ülekuulamine kujunenud tõsiseks probleemiks, sest lapsevanemad küsivad tihti väga suunavalt ja see võib tekitada küsimuse, kas nad on lapsele ise sõnad suhu pannud,” ütles ka Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja laste väärkohtlemise uurimise üksuse juht Reimo Raivet.