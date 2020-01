IT-ministri ambitsioon on tuua e-riik välja pidevast kriisieelsest seisundist

Möödunud esmaspäeval toimus osa ministrite kohtumine, kus oli laiemalt kõne all nii liiklusolukord kui ka riigi turvalisus. Muu hulgas räägiti Eesti kui digiriigi olukorrast. Siseminister Mart Helme sõnul oli see teema lausa tõsiselt fookuses. Nii tõsiselt, et peaminister andis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile Kaimar Karule ülesande kriitiliselt üle vaadata seni tehtud investeeringute kitsaskohad ja luua ministeeriumidele uus ühine strateegia e-riigi tuleviku kindlustamiseks. Ja selle juurde tuleb Karul kirjutada ka hinnalipik, kui palju miski maksab.