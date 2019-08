Jaak Aab hakkab dirigeerima riigireformi: ei ole enam nii, et sada toru jagavad raha

Kas riigireformi on päriselt vaja? Töötajaid väheneb tegelikult ju iseenesest, avalikus sektoris üle-eelmisel aastal näiteks 4%.



See protsess on olnud pidev. Kogu aeg üritatakse vaadata, kuidas saaks tõhusamalt toimetada ja vähemate inimestega hakkama. Eks põhiline on see, et teenus ega kvaliteet ei kannataks. Suures plaanis on see siiamaani õnnestunud. Mis puutub riigireformi, siis see on palju laiahaardelisem. Konsolideerimisteema on kõige suuremat tähelepanu saanud, aga samas tegevuskavas on kokku 30 tegevust. Kõik on suunatud sellele, et teha tööd paremini ja efektiivsemalt, alates digiriigi, e-teenuste ja IT-toe arendamisest ning lõpetades regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsustega.

Mis põhimõte selle taga on? Miks on vaja koomale tõmmata?



Ma ei tahaks kommenteerida, mis siin riigiaparaadis aastaid või aastakümneid on toimunud. Süsteem on hägustunud, on dubleerivaid või väga sarnaseid ülesandeid täitvaid asutusi, sihtasutusi. Üks selline konsolideerimise põhjus on kindlasti seotud järgmise Euroopa Liidu rahastamisperioodiga, selleks ajaks peaks olema võimalikult tõhus, selge ja läbipaistev struktuur. Et ei oleks nii, et on sada toru, kust raha jagatakse ja lõpuks ei saa keegi enam aru, kust on ettevõtjal, inimesel või kohalikul omavalitsusel võimalik oma projekti jaoks toetust saada.