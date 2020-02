Jaak Aab: mina olen maamaksu tõstmise põhisüüdlane, aga see on riigi tegemata töö

Riigihalduse minister Jaak Aab on võtnud vedada ebapopulaarse ülesande ajakohastada maamaks. Selleks teeb ta valitsusele ettepaneku korraldada üle 20 aasta maade hindamine. Kuna maade turuväärtus on vahepeal kordades tõusnud, pakub ta välja ka tasandusmeetmeid, et maamaks nõnda hüppeliselt ei tõuseks. Kogu protsess võtab ilmselt kolm-neli aastat, enne kui kodanikud peavad rahakotiraudu hakkama pisut laiemalt lahti kangutama.

Mis saab kodualuse maa maksuvabastusest ja kuidas järsku maksutõusu täpsemalt ära hoida, rääkis minister intervjuus Eesti Päevalehele.