Jaan Lahe: homoseksuaalsus kui patt on osa inimeste meelest kujunenud kristluse keskseks küsimuseks

Kuigi sageli käibib lihtsustatud on arusaamine, et kiriku sees leidub homode pooldajaid ja vastaseid, on tegelik suhtumiste palett märksa keerukam, juhtis Lahe tähelepanu. „Ühel pool on arusaam, et homoseksuaalsete inimeste näol on tegemist erakordsete patustega, kes ei tohiks olla koguduse liikmed. Nad ei saa olla kristlased, kui praktiseerivad homoseksuaalsust, öeldakse,” rääkis ta. „Teisel pool on need vaimulikud ja koguduse liikmed, kelle meelest võiks senise abielumõistmise läbi arutada ja kaaluda selle arusaama muutmist, et abielu on ainult mehe ja naise vahel. Siia vahele mahub hulk eri arusaamu. Näiteks inimesed, kes on homoseksuaalsuse suhtes täiesti eitaval seisukohal, aga ei pane pahaks, kui teine koguduse liige või ametivend on vastupidisel arvamisel. On ka selliseid, kelle meelest ei tohiks nendega, kes pole nõus homoseksuaalsust täiesti hukka mõistma, isegi suhelda, rääkimata koos jumalateenistuse pidamisest või sellel viibimisest.” Ja siis veel need eespool viidatud inimesed, kelle jaoks on arusaam, et homoseksuaalsus on patt, kujunenud kristluse keskseks küsimuseks.