Järvik hoiab valitsust pantvangis

Stenbocki majas jätkusid teisipäeva õhtul arutelud selle üle, kuidas maaeluminister Mart Järviku juhtum kõige paremini lahendada.

Jüri Ratas ütles täna pärast koalitsioonipartneritega kohtumist, et palub riigisekretäril praegust olukorda uurida. Esialgu ei pea Järvik tema sõnutsi tagasi astuma. Ratas oletas, et uurimiseks võib kuluda kuni kümme päeva. Peaminister märkis, et kui uurimise käigus selgub, et Järvik eksis, siis peaks ta ametist tagasi astuma.

Lahendus, mille puhul maaeluminister lahkuks ja koalitsiooniosalised säilitaksid oma maine, oli valitsusliidu allikate väitel juba esmaspäeva õhtul kokku lepitud. Milline see oli, keelduvad asjaosalised küll ütlemast, kuid vihjavad, et maaeluministri samal õhtul sotsiaalmeediasse kirjutatud kommentaar tõmbas kokkuleppele vähemalt hetkeks kriipsu peale. Nimelt kohtusid esmaspäeva õhtul peaminister Ratas ja kriitikatule alla jäänud maaeluminister Järvik. Viimati nimetatu kuulutas Stenbocki majast väljudes: ma olen minister. Ratas teatas veidi pärast seda: kohtumine ei suurendanud minu silmis Järviku usaldusväärsust.

Samal õhtul kohtusid Ratasega omakorda EKRE juht Mart Helme ja Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Kolm erakonnajuhti jõudsid peaaegu kokkuleppele, kuidas olukord niimoodi lahendada, et kõik osalised säilitaksid oma maine. Oli ju EKRE aseesimees Martin Helme samal päeval seadnud partnerid ultimaatumi ette: Järvik jääb ministriks või valitsus kukub. See tähendab, et nüüd tuli otsida kõigile pooltele sobiv poliitiline lahendus.