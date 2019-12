Jüri Estam: sellest, kuidas Ukraina end Putini lõksudest välja rabeleda oskab, võib ka meie jaoks üht-teist oleneda

Ukraina värskel ning end osalt ise nurka värvinud ja osalt teiste poolt nurka aetud presidendil ei tundu Prantsusmaale suundudes häid valikuid käepärast olevatki, kui ta põiklemise ja munemise taktikat just ei rakenda. Või on Volodõmõr Zelenskõil siiski varuks mingi imeline “Columbuse muna” (st ootamatu nutikas lahendus), millest me midagi veel ei tea?