Suur sõnasõda tuleva aasta kaitse-eelarve üle on läbi ja kokkuvõttes jäid kaitsekulud varem planeeritud tasemele ja SKP langusest hoolimata kärbet ei tule. "Kõige olulisem on see, et me jäime oma positsioonide juurde kindlaks. Omalt poolt proovisin võimalikult selgelt kirjeldada meie ümber valitsevat rahvusvahelist olukorda. Pole vaja olla eriline välispoliitika analüütik, et näha, kuivõrd keeruline on olukord meie ümber," selgitab kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) pikas intervjuus.

Küll aga peab kaitseminister ebameeldivaks, kui kaitsetemaatika poliitvankri ette rakendatakse. "Peaksime olema õnnelikud, et Eestile on antud unikaalne võimalus ehitada üles oma kaitsejõud, ise Eesti riiki kaitsta. Seda võimalust pole Eesti riigil kaugeltki alati olnud, meil on traagilisi näiteid selle kohta. Peame suhtuma sellesse väärikusega ega tohiks seda ära rikkuda ja labastada," nendib Luik.