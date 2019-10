Jüri Ratas soovib suure dogma murda: peame eelarvetasakaalureegli üle vaatama, nii Eestis kui ka Euroopas

Sel nädalal tuli välja Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse (SEI) raport kliimaneutraalsuse saavutamise võimalustest Eestis, esmaspäeval arutasite seda valitsuse kliima- ja energiakomisjonis. Nüüd on vaja öelda, kas Eesti toetab Euroopa Liidus 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärki või ei. Kas saate nüüd öelda, et jah, toetame seda, läheme edasi?



Me juba tegelikult ju teeme seda.

Aga kas saate öelda, et toetate 2050. eesmärki?



Me takerdume pealkirja. Aga me ei tohi sellesse takerduda ja loomulikult eesmärk peab olema. Aga me juba teeme seda, kui võtame näiteks selle valitsuse otsuse raudtee elektrifitseerimise kohta. Sektor oli seda oodanud 15–20 aastat. Nüüdseks on see ära otsustatud ja see on konkreetne näide.

Kui võtame maailmaturu, kus CO2 hind on kasvanud, siis see on otsuse palju jõulisemalt meie lauale lükanud. Midagi ei ole teha, sellistes olukordades hakatakse kiiremini ja aktiivsemalt liigutama. Kui CO2 hind poleks praegu selline, siis Eesti seis põlevkivisektoris oleks hoopis teine.

Kas valitsus peab tegema otsuse suure pealkirja kohta, eesmärgi kohta? Muidugi peab tegema ja lähiajal.

Kas koalitsioonipartnerid toetavad seda?



Mulle tundub, et kõik koalitsioonipartnerid on soovinud, et me tõsiselt kõigepealt analüüsiksime seda. Algas see ju kevadel ja olen lugenud, kuidas Eesti on grupis ühtede ja teiste riikidega. Me ütlesime selgelt, et tahaksime saada üht põhjalikku analüüsi, ja minu meelest on Säästva Eesti instituudi (uue nimega Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse – toim) inimesed teinud põhjaliku töö ja nüüd on aeg otsustada.

Milline see otsus tuleb? Kas Eesti toetab kliimaneutraalsuse eesmärki?



Seda tuleb arutada valitsuse tasandil.