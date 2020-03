Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen esitas eile Brüsselis Euroopa Liidu nn kliimaseaduse eelnõu.

Õigusakt sätestaks juriidiliselt, et terve Euroopa Liit peab saama 2050. aastaks kliimaneutraalseks. See tähendab, et CO2 heitkogust tuleks vähendada tasemeni, millega loodus ja muud meetodid toime tulevad. Kuid Euroopa Liit tahab ühtlasi, et liikmesriigid pingutaksid eesmärgi saavutamiseks pidevalt. See võib nii mõnegi Eesti valitsuse ulja plaani uppi ajada.