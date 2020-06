Ehkki prokuratuur ei soovi Swedbanki uurimise kohta midagi avaldada, kinnitasid kaks allikat Eesti Päevalehele, et asja esimesed kahtlustatavad on just Averson ja Pitkun. Neile esitati kahtlustus tänavu 20. mail. Pitkun ja Averson töötasid Swedbanki ettevõtete panganduse osakonnas, kus nende klientide hulgas olid jõukad välismaised ehk mitteresidentidest ettevõtted.

Aversoni portfelli kuulus näiteks Venemaa ettevõtja, president Dmitri Medvedevi valitsuses avatud valitsemise ministrina töötanud Mihhail Abõzovi ettevõtete võrgustik.