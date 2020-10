Eelarve tegemise aegu käisid kaitsekulude üle tõsised lahingud. Kõlama hakkasid kuuldused, et teatud valitsusringkondade sooviks on kaitseeelarvet kärpida, rahandusminister rääkis jälle erakorralisest 300 miljoni eurosest lisarahast. Asi läks koguni selleni, et Martin Helme avaldas kahtlust kaitseväe juhataja Martin Heremi pädevuses.