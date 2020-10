Reformierakonna juht Kaja Kallas räägib intervjuus Eesti Päevalehele, et võimalus moodustada uus koalitsioon lipsas küll käest, kuid pole lõplikult läinud. Keskerakondlastega on saadud head suhted ning Kallas arvab, et kriis tuleb mõne kuu pärast tagasi – kui mitte varem.

Miks ei sündunud uut koalitsiooni? „See samm, mis jäi puudu, oli samm teiselt poolt vastu. Meie taha see kindlasti ei oleks jäänud mitte mingil juhul,” ütleb Kallas ja räägib pingelisest nädalast: kes suhtles kellega ja kui palju püüti kontakti Jüri Ratasega.