Kaja Kallas: selle valitsuse enesehävitusnupp lülitub sisse kohalikel valimistel

Reformierakond suhtleb viimasel ajal palju Keskerakonnaga. Kas peaks Jüri Ratasega liiduloomist arutama, kui erakonna reiting on väga madal? Ehk peaks läbirääkimisi pidama KE järgmise juhiga?

Jüri Ratas on Keskerakonna esimees ja kuni ta seda on, tuleb temaga rääkida. Rääkida tuleb kõigiga, seal on ju palju olulisi inimesi, kes ka otsuste juures on.

Millest olete peaministriga rääkinud?

Ega me ei hakka neid asju ajakirjanduse vahendusel lahkama. Kui mingid läbirääkimised käivad, siis meedia vahendusel need kindlasti ei toimu.

Mis laadi pakkumised on Reformierakonna ja KE aruteludel läbi käinud?

Kevadel tegime Keskerakonnale pakkumise kohe pärast valimisi koalitsioon moodustada. Juhatuse otsusega oleme pakkumist korranud avalikult ja mitteavalikult, otse Ratasele ja tema lähikondsetele. Ega seal midagi uudist pole, et pall on selgelt Ratase käes.