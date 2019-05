Kaja Kallase populaarsus peaministrikandidaadina oli ajutine

Turu-uuringute AS on juba mõnda aega valimisealistelt kodanikelt uurinud, millise parlamendierakonna esimees oleks kõige sobivam peaministrikandidaat. Peamised konkurendid on kogu aeg olnud Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Pikalt oli Ratas valijate seas armastatuim peaministrikandidaat, aga kui märtsis toimunud riigikogu valimistel võidutses Reformierakond, suurenes kiiresti ka Kallase populaarsus. Aprillis õnnestus Kaja Kallasel esimest korda pikema aja jooksul saada Ratasest populaarsemaks.