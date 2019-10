Kakumäe gaasitragöödia. Kolme lapse surma põhjustas isa teadmatus

Laupäev, 13. oktoober 2018. Häirekeskus saab kella 18 ajal teate suurest õnnetusest ühes Kakumäe paarismajas. Kell 18.20 jõuab esmalt kohale päästeamet, kohe seejärel kiirabi ja politsei. Kohapeal avastatakse kahe lapse, nelja- ja seitsmeaastase tüdruku surnukehad. Kolmas laps, pisipoeg on eluohtlikus seisundis ja viiakse haiglasse. Meedikute juurde kontrolli saadetakse kohe ka ema-isa. 17. oktoobril tuleb Tallinna lastehaiglast kurb teade: kahjuks on surnud ka kolmas laps. See vingugaasi sissehingamise tagajärjel juhtunud traagiline õnnetus vapustab kogu Eestit.

Muidu Lääne-Virumaal elav perekond tuli korraks oma Kakumäe paarismajas asuvasse koju 13. oktoobri hakul ehk pärast südaööd. Ilm oli külm ja pereisa lülitas sisse gaasikatla. Katel asus eraldi ruumis – nagu peabki olema. Vingugaasiandurit majas polnud, kuid see polnud ka nõutav.

Ööl vastu laupäeva kella poole kahe ajal oli pere vanim laps üles ärganud, kurtnud halba enesetunnet ja oksendanud. Kuna lapsed vahel ikka oksendavad, ei aimanud vanemad midagi halba. Vingugaasi lõhna ju tunda pole ja nii mindigi uuesti magama. Tüdrukud magasid ühes toas, pisipoeg koos vanematega teises toas, kuhu vingugaas ei jõudnud nii kiiresti.